Богачи просят власть засекретить их поездки в Европу к своим виллам и развлечениям

Natalija Osminina Большинство насосались миллионами в Перестройку на крови народа. Живодеры и кровопийцы.

Александр Салтановский У этого жирного борова усмАнова давно пора забрать всё до последних трусов и с голой жопой отправить на родину в родной чуркестАн!