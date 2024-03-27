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Богачи просят власть засекретить их поездки в Европу к своим виллам и развлечениям

Богачи просят власть засекретить их поездки в Европу к своим виллам и развлечениям

А знаете, почему богачи так стараются снять с себя санкции? В судах европейских чего-то там доказывают, дорогих юристов нанимают, апелляции подают, в общем, показывают на этом поприще недюжинные бойцовские качества.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Большинство насосались миллионами в Перестройку на крови народа. Живодеры и кровопийцы.
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1 час.
Александр Салтановский
У этого жирного борова усмАнова давно пора забрать всё до последних трусов и с голой жопой отправить на родину в родной чуркестАн!
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1 час.
Татьяна Иванова
Вот для таких и надо вводить смертную казнь, потому что ЭТИ и есть скрытые ВРАГИ НАРОДА.
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1 час.

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