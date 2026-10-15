Соединенные Штаты Америки: два человека погибли и трое получили ранения в результате перестрелки в квартале 3500 на Ист-Ломбард-стрит в Балтиморе, штат Мэриленд, ранним утром.
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