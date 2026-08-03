Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости заявил, что утечка вооружений с территории Украины на черный рынок организована при участии спецслужб киевского режима и западных стран.
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