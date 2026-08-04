ТПП предлагает предпринимателям временно вернуться к прежнему налоговому режиму

Торгово-промышленная палата (ТПП) Российской Федерации выступила с инициативой разрешить предпринимателям в первые три месяца после перехода на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) вернуться к прежнему режиму или выбрать другой объект налогообложения.
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