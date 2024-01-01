Взбесившиеся дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО с их жёнами в Челябинске

Вспомните в 90е в Гурьевской обл начиналось тоже с детей ,а потом пошли погромы и начали резать русских. А наш суд самый гуманный в место того чтобы аннулировать проживание их родокам и их привлеч по статьям разжигание меж национальной розни , тераризм и оскорбление армии. Вменяет мелкое хулиганство вопрос - сколько судья и прокурор получили в виде взяток. А может они сами это устроили чтобы заработать денег. Виктор Игоревич.

САША ЛЕПАЕВ

не пора выходить на улицу и отстреливать их как бешеных собак... этим бешеным собакам видимо кто то платит и неплохо. раз они осмеливаются живя в чужой стране нападать на людей.местное население видимо не защищено.чиновники и купленные судьи это прямая угроза населению. чем ближе к выборам тем больше наглеют привезенные или иначе завезенные мигранты для дестабилизации в стране. не пора ли нашим ФСБ навести порядок. пока население само не начала наводить. поверьте хуже будет.