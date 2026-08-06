Эрмитажный кот Манеж стал цирковым

Церемонию приурочили к Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа. В ней приняли участие директор цирка Валерия Воронина, заместитель гендиректора Эрмитажа по строительству и реставрации Сергей Макаров, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и главный ветврач цирка Надежда Родина.