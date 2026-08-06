Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 978 подписчиков

Эрмитажный кот Манеж стал цирковым

Эрмитажный кот Манеж стал цирковым

Церемонию приурочили к Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа. В ней приняли участие директор цирка Валерия Воронина, заместитель гендиректора Эрмитажа по строительству и реставрации Сергей Макаров, пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и главный ветврач цирка Надежда Родина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии