Глава СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование убийства малолетней в Москве

ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительно установлено, что во время купания в одной из столичных квартир мать насильно удерживала свою дочь 2022 года рождения под водой, в результате чего она захлебнулась.