Харрис заявила, что Трамп нанес серьезный удар по демократии США

Демократия в Соединенных Штатах после президентского срока экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа находилась в наихудшем состоянии со времен Гражданской войны, заявила во время предвыборных дебатов кандидат на должность американского президента от демократов Камала Харрис.
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