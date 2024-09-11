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Харрис заявила, что Трамп нанес серьезный удар по демократии США

Демократия в Соединенных Штатах после президентского срока экс-хозяина Белого дома Дональда Трампа находилась в наихудшем состоянии со времен Гражданской войны, заявила во время предвыборных дебатов кандидат на должность американского президента от демократов Камала Харрис.

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