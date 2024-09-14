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Американская база Форт Ирвин ищет для отработки учений русскоязычных актёров

Американская база Форт Ирвин ищет для отработки учений русскоязычных актёров

Документ попал в руки журналистов после захвата на Куплянском направлении БМП Bradley.Американская военная база Форт Ирвин набирает "актёров" со знанием русского языка для участия в учениях.

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