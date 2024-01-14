Забытые концепты: Range Stormer

В январе 2004 года на автосалоне в Детройте компания Land Rover представила концептуальный трехдверный внедорожник с подъемными дверями, откидными подножками и огромными по тем временам 22-дюймовыми колесами.
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