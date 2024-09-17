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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»

– Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе? – Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть.

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