Опубликованы кадры уничтожения спецназа ВСУ на острове Змеиный

10 мая средства ПВО России уничтожили на острове Змеиный очередной беспилотник "Байрактар". Тремя сутками ранее начала развиваться атака, в ходе которой Киев потерял порядка 50 человек личного состава - в том числе был уничтожен украинский спецназ.