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Опубликованы кадры уничтожения спецназа ВСУ на острове Змеиный

Опубликованы кадры уничтожения спецназа ВСУ на острове Змеиный

10 мая средства ПВО России уничтожили на острове Змеиный очередной беспилотник "Байрактар". Тремя сутками ранее начала развиваться атака, в ходе которой Киев потерял порядка 50 человек личного состава - в том числе был уничтожен украинский спецназ.

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