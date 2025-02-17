Mash: телеведущего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным из-за рака

Стилисту и телеведущему Владу Лисову диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает Mash. Согласно информации Telegram-канала, Лисовец узнал о заболевании осенью 2024 года, когда пришел на прием к врачу с жалобами на плохое самочувствие.
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