Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nodar Zade
    Власть слабая, не может ( а может быть и не очень хочет) защитить свой народ."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...
  • Вера Ванидовская
    Слава Богу- нашли. А мать не дождалась. Светлая память!! Никто не забыт и ничто не забыто!Кавалер двух орде...
  • Михаил Пантюхин
    Таким как этот "святейший" пора бы не про хиджабы разглагольствовать, а на собственные грехи лицемерия, ханжества, жа...Религия для них п...

"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

Фото: Коллаж ИА Новороссия Муж одной женщины, которая не встала во время гимна в школе города Нальчик, сообщил, что у них такое не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Fialka
так как могут родители детей чему-то научить.если сами не встали при гимне,они что высоковозрастные идиоты живут без телевизора,не видят что при гимне своей страны люди встают во всeх странах мира
Ответить
12 час.
ШКИПЕР
« &quot;У нас в республике такое везде&quot; »  Жить на дотацию от государства они могут , а вот уважать это государство им ( дагам ) не хочется.   Отсюда надо делать вывод
Ответить
12 час.
Георгий Корнев
По его словам, в Кабардино-Балкарской Республике отсутствует традиция вставать во время исполнения гимна России в школах, так как детей не обучают этому с детства.  &quot;Почему не говорят про мою дочь? Она стояла во время исполнения гимна. вот пару цитат, которые если верить автору принадлежат Халилову. Анализирую эти цитаты, пытаюсь сложить их вместе как 2+2, но 4 ни как не получается. Если детей с детства в школах не обучают вставать при исполнении гимна России, то почему тогда его дочь встала как и большинство присутствующих. Моё мнение он где то лжёт,  что его не красит.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх