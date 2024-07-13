"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

так как могут родители детей чему-то научить.если сами не встали при гимне,они что высоковозрастные идиоты живут без телевизора,не видят что при гимне своей страны люди встают во всeх странах мира

« "У нас в республике такое везде" » Жить на дотацию от государства они могут , а вот уважать это государство им ( дагам ) не хочется. Отсюда надо делать вывод

Георгий Корнев

По его словам, в Кабардино-Балкарской Республике отсутствует традиция вставать во время исполнения гимна России в школах, так как детей не обучают этому с детства. "Почему не говорят про мою дочь? Она стояла во время исполнения гимна. вот пару цитат, которые если верить автору принадлежат Халилову. Анализирую эти цитаты, пытаюсь сложить их вместе как 2+2, но 4 ни как не получается. Если детей с детства в школах не обучают вставать при исполнении гимна России, то почему тогда его дочь встала как и большинство присутствующих. Моё мнение он где то лжёт, что его не красит.