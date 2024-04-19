Кимаковский: в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наёмниками

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России уничтожили укрепрайон украинской армии, в котором находились, предположительно, иностранные наёмники.
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