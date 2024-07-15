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Столичные школьники смогут присоединиться к научным сменам по биологии, химии и экологии

Столичные школьники смогут присоединиться к научным сменам по биологии, химии и экологии

Московские школьники, которые стали победителями и призерами олимпиад, научных конференций и конкурсов, смогут посетить выездные школы по химии, биологии и экологии в рамках городского проекта «В центре науки».

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