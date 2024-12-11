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Макгрегор: нужно перестать доверчиво слушать Зеленского после его слов о Мерце

Макгрегор: нужно перестать доверчиво слушать Зеленского после его слов о Мерце

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал союзникам Украины перестать слушать президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus.

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