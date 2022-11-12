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Флери сделал 72-й шатаут в карьере, отразив все 28 бросков «Сиэтла». Он вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по их числу

Марк-Андре Флери сделал 72-й шатаут в карьере, отразив 28 бросков «Сиэтла». Вратарь «Миннесоты» одержал 6-ю победу в 11 матчах сезона (90,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,17).

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