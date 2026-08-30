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$SPX - When will this market finally roll over?

$SPX - When will this market finally roll over?

$SPX - When will this market finally roll over? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Swing_Trader_Saan When will this market finally roll over? The S&P 500 keeps pushing higher, but the chart is starting to show some important warning signs.

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