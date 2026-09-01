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Журнал «Профиль»

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Изменились правила оказания платных медицинских услуг

С 1 сентября 2026 года в России договор на платные медуслуги можно будет заключать дистанционно – через сайты и мобильные приложения медицинских организаций, а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией.

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