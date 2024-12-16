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Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

Комитет Государственной думы России по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о введении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов несовершеннолетним в первом чтении.

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