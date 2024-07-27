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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Атланта (ATP). 1/2 финала. Нишиока сыграет с Риндеркнешем

Сетка турнира здесь. Atlanta Open Атланта, США 22 – 28 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 756 020 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Шан Цзюньчэн (Китай)  Джордан Томпсон (Австралия) Дата проведения 27 июля, 22.

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