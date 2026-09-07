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Царьград

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"Если есть какие-то опасения у кого-то": Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация в зоне СВО после визита Уиткоффа и Кушнера

"Если есть какие-то опасения у кого-то": Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация в зоне СВО после визита Уиткоффа и Кушнера

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стали очередным дипломатическим контактом Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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