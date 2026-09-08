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FiNE NEWS

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Апофис пройдет ближе некоторых спутников: ученые рассказали, стоит ли бояться астероида в 2029 году

Астероид Апофис (99942 Apophis), открытый в 2004 году, привлек внимание ученых из-за предстоящего близкого пролета мимо Земли 13 апреля 2029 года.

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