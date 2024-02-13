Путин подтрунивает над ЕС перед 13-м пакетом санкций

Путин заявил, что рост экономики России оказался выше прогнозов Накануне очередного 13-го пакета антироссийских санкций от Запада президент России Владимир Путин заявил о росте экономики и укреплении собственной промышленности.
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