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Пицца счастья: как простое итальянское блюдо стало нам родным

Пицца счастья: как простое итальянское блюдо стало нам родным

Вот уже более ста лет итальянская пицца продолжает свое триумфальное шествие по планете. Эта простая и популярная еда легко приживается в разных национальных кухнях, причем в каждой стране появляются свои варианты, часто весьма далекие от классического рецепта.

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