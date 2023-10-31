Начался третий этап войны с ХАМАС

Премьер Нетаньяху: Израиль начал третий этап войны с ХАМАС расширением операции Премьер Израиль пообещал «Хезболле» невообразимый ответ в случае вступления в войну и заявил о «мощных шагах» по расширению операции в секторе Газа.
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