Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в многоквартирном доме в Орле

Орловские пожарные завершили тушение возгорания в многоквартирном доме на улице Нормандия – Неман.Орловские пожарные завершили тушение возгорания в многоквартирном доме на улице Нормандия - Неман, информирует пресс-служба Управления МЧС России по Орловской области.
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