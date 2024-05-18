Вывод структурой IKEA средств из России признали безнравственным

Ъ: вывод юрлицом IKEA средств из РФ суд признал ничтожным по редкому основанию Решение Арбитражного суда Московской области о признании ничтожным перевод за рубеж юрлицом IKEA ООО «Торг» 12,9 миллиарда рублей было принято в конце апреля по редко применяющемуся основанию, пишет «Коммерсант» По данным издания, сделку признали «противной основам правопорядка или нравственности», а российскую структуру шведского ритейлера согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ обязали выплатить в доход указанную сумму в доход РФ.