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"Хуже ситуации, чем сейчас, ещё не было": Возмущение в ВСУ. Россия перешла к новому этапу войны. Горячая сводка СВО

"Хуже ситуации, чем сейчас, ещё не было": Возмущение в ВСУ. Россия перешла к новому этапу войны. Горячая сводка СВО

     Русские войска пошли на хитрость – по Киеву бьют нестандартные ракеты.

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