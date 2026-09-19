"Хуже ситуации, чем сейчас, ещё не было": Возмущение в ВСУ. Россия перешла к новому этапу войны. Горячая сводка СВО

Русские войска пошли на хитрость – по Киеву бьют нестандартные ракеты.
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"И ТАК И САМО ТАК" ... 😊
А ДрапаНУтого пущай сама бандеросня вздёрнет на столбе! Такое ГОВНО давно должно уже гнить где-нить на помойке.
"...депутат Верховной рады Анна Скороход: ...хуже ситуации, чем сейчас, у нас на фронте ещё не было." То ли ещё будет! Смерть бандеросрани!