Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Члены немецких фракций ХДС/ХСС и СДПГ хотят поднять вопрос о сокращении или даже полной отмене пособий для беженцев из Украины, по мнению политиков, такие меры подтолкнут украинцев к поиску работы или возвращению на родину, пишет Focus.