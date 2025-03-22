Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Члены немецких фракций ХДС/ХСС и СДПГ хотят поднять вопрос о сокращении или даже полной отмене пособий для беженцев из Украины, по мнению политиков, такие меры подтолкнут украинцев к поиску работы или возвращению на родину, пишет Focus.
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