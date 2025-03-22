Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я бы тоже купил,да денег нет!Маск показал фоку...
  • Eduard
    Про эти "безопасные щета" кто тглько не шутит!Мошенники обманул...
  • Eduard
    Каждый день про это читаем,а люди верят!Как так?Мошенники обманул...

Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Focus: в Германии хотят отменить пособия для беженцев из Украины

Члены немецких фракций ХДС/ХСС и СДПГ хотят поднять вопрос о сокращении или даже полной отмене пособий для беженцев из Украины, по мнению политиков, такие меры подтолкнут украинцев к поиску работы или возвращению на родину, пишет Focus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх