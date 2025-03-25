Россияне и жители нескольких стран ЕС заметили необычную спираль в небе

Жители нескольких регионов России смогли увидеть минувшей ночью странную светящуюся спираль в небе. Также свидетелями необычного явления стали люди в Германии, Франции, Польше, Венгрии и других странах Евросоюза.
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