Давайте вместе посчитаем — почем он выйдет, рывок в демографии?

Итак, население ознакомлено с требованием Президента к сохранению традиции в виде крепко-многодетной семьи: 7-8-9 детишек, окружающих счастливого патриарха и мать, начавшую рожать до 25 лет, желательно — отринувшую соблазны образования, только искушающего мозг и иссушающего плоть.