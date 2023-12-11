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Давайте вместе посчитаем — почем он выйдет, рывок в демографии?

Давайте вместе посчитаем — почем он выйдет, рывок в демографии?

Итак, население ознакомлено с требованием Президента к сохранению традиции в виде крепко-многодетной семьи: 7-8-9 детишек, окружающих счастливого патриарха и мать, начавшую рожать до 25 лет, желательно — отринувшую соблазны образования, только искушающего мозг и иссушающего плоть.

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