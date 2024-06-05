🍒 В Крыму идёт сбор черешни В этом сезоне аграрии полуострова соберут ягоду с 536 гектаров. Сезон сбора продлится до конца июля.
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🍒 В Крыму идёт сбор черешни В этом сезоне аграрии полуострова соберут ягоду с 536 гектаров. Сезон сбора продлится до конца июля.