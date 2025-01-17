Экспорт угля из России продолжает сокращаться

В 2024 году поставки угля из России за рубеж упали на 8% в годовом выражении, до 195 млн тонн. Снижение объемов экспорта происходило на фоне беспрецедентных санкций в отношении крупнейших угольных компаний Мечела и СУЭК, а также полного отказа от импорта российского угля европейскими странами.