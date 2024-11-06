Видео: космонавт Олег Артемьев дал старт фестивалю «Просто Фантастика!»

Приветствие от «Роскосмоса» записали в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина Литературный музей «ХХ век» запустил фестиваль «Просто Фантастика!» приветствием от «Роскосмоса», записанным в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина Героем России Олегом Артемьевым.
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