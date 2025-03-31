Иран пригрозил атаковать базу на острове Диего-Гарсия в ответ на нападение США – The Telegraph

Иран в ответ на американскую атаку может нанести удар по совместной американо-британской военно-морской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, изданию The Telegraph высокопоставленный иранский военный чиновник.
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