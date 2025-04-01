Трамп угрожает Зеленскому: конфликт вокруг редкоземельных металлов Ирина ВальковаНедавние заявления экс-президента США Дональда Трампа стали очередным ударом по политическим амбициям украинского лидера Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии