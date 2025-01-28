Ученые узнали, почему невесомость портит зрение космонавтов

Примерно у половины всех космонавтов и астронавтов после возвращения с Международной космической станции отмечают проблемы со зрением, для которых в медицине есть особый диагноз — «нейроокулярный синдром», связанный с космическим полетом.
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