Путин разорвал договор с олигархами

Выступление Владимира Путин на Валдайском форуме стало главным мировым событием. Российский президент стал первым из глобальных лидеров, который публично и открыто поднял вопрос о необходимости построения образа будущего.
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