В российском регионе самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу

Прокуратура: на Камчатке самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы, об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
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