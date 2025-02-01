Россиян успокоили: домашние любимцы не останутся без корма

Компания Mars, которая производит кормы для животных под марками Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat, не планирует снижать объемы производства в России, так как они почти полностью производятся из российского сырья.
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