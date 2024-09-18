Нам только работу давай? Астраханская область продолжает находиться в топе самых трудолюбивых регионов России

Только какую пользу приносит это самой территории и ее жителям – неясно. На днях Росстат представил очередные данные по продолжительности рабочей недели в стране – на этот раз по второму кварталу 2024 года.
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