Новые рекорды Миядзаки и списки хитов 2023 года: главные новости аниме за неделю

Хаяо Миядзаки обновляет рекорды: его «Мальчик и птица» не только стало первым аниме, выигравшим «Золотой глобус», но и заработало больше любого другого японского мультфильма — $42 миллиона (и прокат еще не закончился!).
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