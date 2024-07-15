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Запад не дал Украине разрешения на удары по России

Запад не дал Украине разрешения на удары по России

Лидеры стран Североатлантического альянса отказались удовлетворить очередные требования Зеленского.Президент Франции Макрон, предлагавший отправить на Украину военных инструкторов, которые бы научили ВСУ обстреливать территории России, столкнулся с отпором коллег по НАТО.

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