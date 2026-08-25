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Фёдоров констатировал будущий проигрыш Украины в войне с Россией

Фёдоров констатировал будущий проигрыш Украины в войне с Россией

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью информационному агентству Reuters заявил, что Украина постепенно уступает России в ходе конфликта, и стране срочно необходим чёткий план его прекращения.

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