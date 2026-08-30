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Мирка Федерер о Роджере: «Иногда я помогала ему разминаться. Помню, как Роддик пошутил: «Не могу поверить, что проиграл парню, которого разминала его девушка»

Жена Роджера Федерера Мирка произнесла речь на введении 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

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