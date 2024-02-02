Прямым попаданием: российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ боеприпасом «Краснополь»

Высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь» артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» на Угледарском участке Южно-Донецкого направления уничтожили танк украинских войск.
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