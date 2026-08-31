ПОЭЗИЯ
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ПОЭЗИЯ

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Мы дышали запахом лета (Сергей Лохов 22.10.1961-31.08.2023)

Мы дышали запахом лета (Сергей Лохов 22.10.1961-31.08.2023)

Мы дышали запахом лета, Звёздным небом и свежестью ночи. Только мы и луч лунного света, И тумана белёсого клочья.

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Елена НН

Сергей Лохов                                                                                           * * *
Костер в ночи, гитара, чайник,
Листок смородины зеленый…
Согреть спешил и жёг отчаянно!
Мы пили чай тот задымлённый…

Смотрели в небо - чисто, честно.
Как глубоки, бездонны дали!
Звезда сорвалась вниз отвесно.
А мы мечту не загадали ...

Так много звезд упало даром,
Ничьей не выполнив мечты!
А мы всю ночь сидим с гитарой.
Друзья, костер и рядом Ты...
2013