Мы дышали запахом лета (Сергей Лохов 22.10.1961-31.08.2023)

Мы дышали запахом лета, Звёздным небом и свежестью ночи. Только мы и луч лунного света, И тумана белёсого клочья.
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Какой поэт был...
🥀
Сергей Лохов * * *
Костер в ночи, гитара, чайник,
Листок смородины зеленый…
Согреть спешил и жёг отчаянно!
Мы пили чай тот задымлённый…
Смотрели в небо - чисто, честно.
Как глубоки, бездонны дали!
Звезда сорвалась вниз отвесно.
А мы мечту не загадали ...
Так много звезд упало даром,
Ничьей не выполнив мечты!
А мы всю ночь сидим с гитарой.
Друзья, костер и рядом Ты...
2013