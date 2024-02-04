Кучеров — о соперничестве с Маккинноном: он делает меня лучше

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал гонку с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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